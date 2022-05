0 Facebook Lutto in Irpinia, Peter non ce l’ha fatta: morto il 16enne ferito da un proiettile alla tempia Cronaca 7 Maggio 2022 13:59 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta Peter, il 16enne di Gesualdo, in provincia di Avellino. Il ragazzo, di origine russa, lunedì scorso rimase ferito da un colpo di pistola alla tempia. Le sue condizioni erano disperate nonostante un delicato intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Lutto in Irpinia, Peter non ce l’ha fatta

Grave lutto nel comune di Gesualdo: Peter, ragazzo di 16 anni, ferito gravemente da un colpo di pistola, non ce l’ha fatta. Un proiettile gli ha attraversato il cranio da parte a parte. Il giovane, ritrovato e soccorso dal papà, ha utilizzato la pistola regolarmente denunciata dalla madre, custodita in casa. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’immane tragedia: incidente o gesto deliberato.

I funerali lunedì 9 maggio

I genitori di Peter, distrutti dalla notizia, hanno autorizzato l’espianto degli organi del giovane nato in Russia che la coppia avellinese aveva adottato dieci anni fa. I funerali si svolgeranno lunedì 9 maggio alla chiesa di San Nicola. Il comune di Gesualdo ha proclamato il lutto cittadino.

IL POST SU FACEBOOK DEL ‘FORUM GIOVANI DI GESUALDO’