0 Facebook Nina Moric si sfoga contro Fabrizio Corona: “Hai portato via mio figlio solo per uscire dal carcere” Spettacolo 20 Aprile 2022 13:45 Di redazione 2'

Fanno rumore le parole di Nina Moric contro l’ex marito Fabrizio Corona. La modella croata, attraverso delle Instagram Stories, si è sfogata contro l’ex re dei paparazzi. Il motivo? Corona non le ha fatto vedere il figlio Carlos neanche per le festività di Pasqua.

Il duro sfogo su Instagram di Nina Moric contro Fabrizio Corona

Duro sfogo di Nina Moric contro l’ex marito Fabrizio Corona. La modella, che perse l’affido del figlio nel 2015, ha affermato : “Non è una cosa intelligente quella che sto facendo ma ho bisogno di dire la verità“. Poi l’accusa ai danni dell’ex re dei paparazzi: “Hai tolto il telefono a mio figlio, non mi fai sapere nulla di lui. Me lo hai portato via perché ti è servito per uscire dal carcere“. La donna ha poi continuato: “Ora Fabrizio quale sarà la tua prossima mossa? Andrai in tv a dire che sono una drogata? Io non sono pazza, pensi di farmi paura? Non fai paura a chi non ha nulla da perdere“.

“Non mi voglio suicidare”

Nina Moric ha poi spiegato che se rivelasse qualcosa che sa su Fabrizio Corona, potrebbe addirittura tornare in carcere: “Mi hanno tolto tutto, ora dico la verità e poi sparisco per sempre“. Ai fan preoccupati, la modella croata ha risposto: “Mi state scrivendo in tanti ‘ti stai suicidando?‘, no state tranquilli sono una combattente, se non l’ho fatto quando nessuno mi cercava perchè dovrei farlo ora“.