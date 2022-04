0 Facebook Fabrizio Corona replica fuoriosa a Belen e Fedez: “Gorda, lui è una vita, come tutti, che mi imita” Spettacolo 20 Aprile 2022 13:45 Di redazione 2'

Non tarda ad arrivare la replica di Fabrizio Corona dopo le parole di Belen Rodriguez e Fedez a Muschio Selvatico. Il rapper ha esordito dicendo che l’ex re dei paparazzi lo odierebbe da tempo, sarebbe ossessionato da lui in quanto ne parla in continuaizone.

La showgirl ha risposto al marito di Chiara Ferragni dicendo la sua ovvero che Corona non odierebbe il rapper, ma sarebbe tutto fatto da Fabrizio per fare notizia. “Comunque è un suo modo di fare ricorrente, ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato”, ha esordito l’argentina.

Fabrizio Corona replica fuoriosa a Belen e Fedez

Nelle stories odierne di Instagram l’ex fotografo dei vip ha voluto precisare, con una certa furia, qual è la sua posizione in merito a quanto detto ieri dall’ex fidanzata e dal rapper milanese.“Gorda, non ce l’ho con lui, è una vita che, come tutti, mi ha preso a modello. Non lo faccio per fare notizia, parlano di me a prescindere”.

E poi: “Partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal “bolla”. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. È chi butta via il proprio talento che mi fa incazzare, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social. Sui quali vedo che sei ben informato. Ultima cosa: i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare”. Un abbraccio e rimettiti in forma”. Non manca poi l’occasione per commentare il processo per diffamazione contro Fedez e la moglie. E’ stato infatti denunciato dai due per averli definiti “ebeti”. Pubblicando la notizia Corona commenta: “A processo te lo spiego meglio. Non vedo l’ora di conoscere la Ferry”.