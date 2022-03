0 Facebook Fabrizio Corona e il figlio Carlos contro Nina Moric:”Sta male, si deve far aiutare a farsi curare” Spettacolo 31 Marzo 2022 22:27 Di redazione 2'

Non si placano le polemiche tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Ancora una volta l’ex re dei paparazzi e il figlio incupiscono contro la modella croata. Qualche giorno fa le dure accuse di lei che faceva un disperato appello contro l’ex marito per salvare la salute mentale del figlio.

Nina Moric aveva dichiarato che il ragazzo soffrirebbe di psicosi transitorie/acute, quindi necessita di cure urgenti. Ha definito l’ex marito una brutta persona e ha dichiarato che spera di vedere presto in carcere. “Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo”.

Non si è fatta attendere la replica di Carlos Maria che, insieme a Fabrizio Corona, ha pubblicato un video su Instagram: “Sei malato?”, chiede Fabrizio Corona a Carlos: “Non lo so, penso di no. Non è vero, non si deve preoccupare del contrario”. Fabrizio Corona conclude invitato la Moric a farsi curare. “Questa persona evidentemente in questo momento non sta bene, ma se vuole noi in questo momento la possiamo aiutare a farsi curare” .