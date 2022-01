0 Facebook Corona in vacanza con il figlio Carlos, la foto crea scandalo: “Cosa gli fai fare?” News 3 Gennaio 2022 18:07 Di redazione 2'

Carlos Corona sta trascorrendo le vacanze con il padre, Fabrizio. Dopo la bufera a botta di pubblicazione sui social innescata da Nina Moric, che accusava Belen Rodriguez di aver baciato il figlio, il ragazzo aveva preso le distanze pubblicamente dalle dichiarazioni della madre. E adesso si sta godendo un po’ di relax con il padre. La foto pubblicata dall’ex re dei paparazzi però ha scatenato un’accesa polemica.

Fabrizio Corona in vacanza con Carlos

Corona ha condiviso l’immagine sua e del figlio in una sauna in montagna, entrambi indossano un perizoma molto aderente. Alla foto l’ex re dei paparazzi ha allegato il commento: “E’ diventato grande”. Lo scatto ha però suscitato diversi attacchi. In molti hanno criticato Corona, accusandolo di aver plagiato il figlio. “Ma cosa gli fai fare?”, “Fai crescere questo ragazzo in altro modo”, queste le varie critiche comparse sotto la pubblicazione dell’ex re dei paparazzi.

Non sono mancati rimproveri nei confronti di Carlos, che sul suo profilo aveva condiviso una sua immagine in primo piano. Molti followers l’hanno esortato a non imitare il padre e a provare a seguire una sua strada.