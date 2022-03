0 Facebook Nina Moric:”Mio figlio Carlos è vittima del papà Fabrizio Corona, soffre di psicosi, salvatelo”, la richiesta Spettacolo 30 Marzo 2022 23:39 Di redazione 2'

Non si è conclusa la storia tra Nina Moric, Fabrizio Corona e il figlio, Carlos Maria. I tre continuano ad attaccarsi, per poi rimangiarsi tutto, se giornali e social. Non si capisce bene il motivo dell’astio e della profonda inadeguatezza nella comunicazione, ma questa volta è la modella croata a dire la sua!

Carlos Maria vive attualmente in casa con il padre e pare che la modella abbai dovuto lanciare un appello dai social perché nessuno le risponde. “Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato! Non ha telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna”. Si tratta di farmaci che curano un disturbo comportamentale cognitivo.

“Sarà la sua fine. Qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona! Chiedo la sua carcerazione! Carlos deve essere salvato”. “So che chiedo troppo, ma voglio la sua libertà, a costo della mia morte. Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima ma è così”. Si attende la risposta di Corona.