0 Facebook Gianni Celeste canta Povero Gabbiano a I Soliti Ignoti, Amadeus replica: “Sei diventato davvero l’idolo dei teenagers” Spettacolo 19 Aprile 2022 08:09 Di redazione 2'

Un successo planetario quello di Gianni Celeste che, grazie a Tik Tok, ha visto diventare famoso un suo brano del 1988. Sulle note di “Over Gabbiano hai perduto la compagna”, milioni di teenagers hanno raccontato brevi episodi di vita in cui a fare da sfondo è proprio la canzone del cantante neomelodico. Una fama che è arrivata anche in tv e ha condotto l’autore in prima serata su Rai Uni nel programma di Amadeus, “I Soliti Ignoti”.

Nella puntata di Pasquetta de I Soliti Ignoti, il cantante napoletano, su richiesta del conduttore, si è esibito cantando per il pubblico. “La canzone è ovunque, la conoscono tutti anche e soprattutto i ragazzi”.”Ci vediamo presto”. Il brano va di nuovo in virale e su Twitter diventa uno degli hashtag più seguiti.

Povero Gabbiano: origine del brano di Gianni Celeste

In realtà il titolo originale del brano è Tu comme a mme, anche se tutti conoscono la canzone come ‘Povero Gabbiano, hai perduto la compagna’, parte della canzone divenuta tormentone. Nello specifico il brano racconta la fine di una storia d’amore in cui il protagonista su paragona ad un gabbiano. La frase estrapolata dalla canzone “Povero gabbiano, hai perduto la compagna” è diventata sempre più utilizzata, soprattutto in chiave ironica. In pochissime ore il brano è diventato molto popolare. E’ difficile risalire al motivo della vitalità di questo brano passato, ma pare che tutto dia iniziato da alcuni artisti che hanno ripreso il ritornello della canzone su Tik Tok e poi il figlio dell’artista napoletano ha notato la diffusione della canzone segnalandola al padre: “Io di social non ci capisco nulla, mi ha iscritto mio figlio, io non so neanche pubblicare”, ha fatto sapere in un’intervista a La repubblica. La canzone risale al 1988, “già allora ebbe successo, ma un successo diverso, nascosto, tra piazze e borgate. Ora mi chiamano tutti”.

In poco tempo il brano diventa un tormentone e anche artisti italiani iniziano a condividere storie, video e reels con questo brano. Tra i primi, Gianni Morandi. “Oggi il piccolo Giangi, figlio di amici, mi ha fatto conoscere questa canzone e non smetto di canticchiarla”.