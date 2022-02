0 Facebook “Povero gabbiano hai perduto la compagna” diventa un tormentone: come mai ora e chi la canta Spettacolo 22 Febbraio 2022 14:42 Di redazione 1'

Avete sentito sicuramente, soprattutto su Instagram e Tik Tok, la canzone “Povero gabbiano”, ma come mai è diventato un tormentone? La canzone di Gianni Celeste è diventata un trend nazionale tanti anno dopo la sua uscita. Sta avendo nuova vita, divenendo una hit.

Chi è Gianni Celeste?

Il brano risale all’album Gianni Celeste Vol.4 del 1988 e questa canzone si chiamava Tu comm’ a me, anche se ora per tuti si chiama Povero Gabbiano. Ma come mai? Grazie ai video pubblicati su Tik Tok, il brano di 34 anni fa, sta avendo una nuova lunga vitale portando alla conoscenza di tutti un cantante neomelodico del passato.

Nello specifico il brano racconta la fine di una storia d’amore in cui il protagonista su paragona ad un gabbiano. La frase estrapolata dalla canzone “Povero gabbiano, hai perduto la compagna” è diventata sempre più utilizzata, soprattutto in chiave ironica. In pochissime ore il brano è diventato molto popolare. E’ difficile risalire al motivo della vitalità di questo brano passato.