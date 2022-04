0 Facebook Napoli, rapina finisce nel sangue, accoltellato giovane: “Volevano derubarmi e mi hanno accoltellato” Cronaca 19 Aprile 2022 09:14 Di redazione 1'

Tentativo di rapina finisce nel sangue a Napoli. Un giovane 39enne di Casoria, in provincia di Napoli, è stato accoltellato questa notte per circostanze ancora da chiarire.

Secondo quanto ha raccontato ai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, il ragazzo sarebbe stato ferito durante il corso di una rapina nei pressi di Porta Capuana. Alcuni Giovanni avrebbero tentato di derubarlo armati di coltello e, non riuscendoci, l’avrebbero ferito a una gamba.

Per la vittima, trasportata dal 118 fino al CTO, una prognosi di 8 giorni per una ferita alla gamba sinistra. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.