Casal di Principe è in lutto, addio alla maestra Maria: lottava da anni contro un brutto male Presenti per dare l'ultimo saluto in chiesa familiari, amici e colleghi per la maestra amata da tutti News 19 Aprile 2022

L’intera comunità di Casal di Principe, comune della provincia di Caserta è in lutto per la scomparsa di Maria Giustina di Caterino. La donna, purtroppo, non ce l’ha fatta e ha perso la vita dopo aver combattuto un brutto male. Le esequie si sono svolte ieri pomeriggio stesso a Casal di Principe. Presenti per dare l’ultimo saluto in chiesa familiari, amici e colleghi per la maestra amata da tutti.

Addio a Maria Giustina di Caterino, i bellissimi messaggi per la maestra

Una tragedia che si è consumata nel giorno di Pasqua:è scomparsa Maria Giustina di Caterino, una maestra molto conosciuta e amara in quel di Casal di Principe che lottava contro un brutto male. La morte della donna ha gettato nello sconforto l’intera comunità del comune del Casertano.

Grande commozione per i bellissimi messaggi di cordoglio rivolti alla maestra: “Il tuo calvario è finito – scrive uno degli amici di Maria Giustina – Sei volata in cielo nel giorno di Pasqua. La morte non è niente, con la morte si inizia la vera vita cristiana. Resterai immensa e solare come solo tu sapevi essere nei nostri cuori”.