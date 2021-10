0 Facebook Il grave incidente, poi la tragedia: Ciro è morto a 15 anni. Lutto a Casal di Principe Ciro è morto a 15 anni a causa di un incidente a Casal di Principe. Il drammatico epilogo dopo il sinistro avvenuto ieri. Tanti i messaggi d'affetto Cronaca 11 Ottobre 2021 20:31 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta Ciro il 15enne coinvolto in un incidente avvenuto ieri in corso Umberto I. L’adolescente è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Aversa. Le sue condizioni erano gravi. Ciro ha combattuto per la vita.

Ma il finale di questa triste storia è stato ancora più drammatico. La tragica notizia, come riportato da Internapoli, ha sconvolto l’intera comunità di Casal di Principe (località in provincia di Caserta). Il giovane è deceduto al San Giuseppe Moscati.

Il web, attraverso i social, è pieno di messaggi d’affetto per il 15enne. Tutta la cittadina casertana si è stretta intorno alla famiglia, devastata dal dolore. L’Avis aveva anche diramato un appello per donare il sangue:

“Come tutti sapete ieri a Casal di Principe c’è stato un bruttissimo incidente. Vede coinvolto un ragazzo giovanissimo, c’è bisogno di tutti voi in particolar modo di chi può donare il gruppo B negativo, 0 negativo. Si chiede a tutti voi di dare una mano, martedì 12 ottobre dalle ore 16 allora 20. Sarà allestito un camper della Avis presso il nostro centro questo ragazzo ha bisogno del nostro aiuto per favore cerchiamo di essere in tanti“.