Napoli, asfaltato il clan Moccia: 57 arresti all'interno dell'organizzazione e sequestro da 150 milioni di euro Cronaca 20 Aprile 2022

Duro colpo al clan Moccia nella notte tra martedì e mercoledì. I carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa il 9 aprile 2022 dal G.I.P. di Napoli, nei confronti di 57 indagati poiché gravemente indiziati a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, favoreggiamento, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Moccia.

Smantellato il clan Moccia: 57 arresti

Per 36 persone è stata disposta la misura del carcere, per 16 la misura degli arresti domiciliari e per 5 la misura del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa. Contestualmente, il Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza ha eseguito ulteriori 2 misure del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e un decreto di sequestro preventivo d’urgenza di beni mobili, immobili e di quote societarie per un valore di circa 150.000.000 di euro.

Sebbene il provvedimento sia stato emesso lo scorso 9 aprile, l’esecuzione delle misure cautelari da parte dei militari è stata eseguita alle prime luci di questo mercoledì mattina. Si attendono aggiornamenti dalla Procura.