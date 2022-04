0 Facebook Roma, quad si ribalta e muore bimbo di 6 anni: alla guida del mezzo un’amica di famiglia Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto News 19 Aprile 2022 20:03 Di redazione 2'

Tragedia ad Olevano Romano, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni si stava divertendo in sella ad un quad quando all’improvviso il mezzo si è ribaltato e lui è caduto. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il drammatico incidente è accaduto il lunedì di Pasquetta, il ragazzino avrebbe compiuto oggi 19 aprile, 6 anni. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Bimbo di sei anni muore in sella ad un quad, la prima ricostruzione

Una prima ricostruzione dell’incidente vuole che il conducente del quod, una donna di 26 anni, amica della famiglia del bambino, stava attraversando una strada di campagna, ma all’improvviso ha perso il controllo del mezzo probabilmente per via della strada dissestata. I magistrati di Tivoli indagano su quanto accaduto: il procuratore capo Francesco Menditto ha avviato una serie di approfondimenti. Sulla salma del bambino verrà eseguita presto un’autopsia mentre gli investigatori ascolteranno la donna alla guida del quod, non appena passerà via lo stato di choc.

La 26enne sarà iscritta nel registro degli indagati

E’ tutto da capire perché il bambino viaggiasse sul quad. Inoltre, non si sa se il tutto fosse autorizzato dalla famiglia della vittima. Saranno i pm a dare le principali risposte di questo drammatico incidente. Nel frattempo, è molto probabile che nei prossimi giorni la guidatrice del veicolo venga iscritta nel registro degli indagati.