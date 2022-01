0 Facebook Data per morta dall’ospedale ma era ancora viva, la signora Agnese non ce l’ha fatta: la scomparsa a 52 anni Cronaca 24 Gennaio 2022 13:51 Di redazione 2'

La notizia che era stata data per morta e invece era ancora viva era diventata un caso nazionale. La storia della signora Agnese Grimaldi, ricoverata per Covid-19 all’ospedale Maddaloni, era rimbalzata su tutti i media. I familiari erano stati contattati dal personale sanitario che aveva comunicato loro la morte della donna. Una comunicazione rivelatasi poi errata. Purtroppo adesso è morta davvero.

Agnese Grimaldi data per morta per errore, è deceduta

La signora Agnese, le cui condizioni erano critiche, non ce l’ha fatta. Originaria di Casal di Principe, aveva 52 anni. Le sue condizioni sono improvvisamente precipitate fino al decesso. Quando l’ospedale aveva chiamato i suoi familiari per dire che era morta, in realtà era cosciente. Nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata, proprio mentre la famiglia annullava i funerali che erano stati organizzati dopo aver ricevuto la triste notizia. Erano stati affissi anche i manifesti funebri, poi i parenti andati in ospedale per la restituzione della salma, avevano saputo che la donna era ancora viva.

Nel giro di poco, è stato necessario intubarla e la signora Agnese non si è più ripresa. Purtroppo è arrivato il decesso, ora i familiari dovranno organizzare i veri funerali.