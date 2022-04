Sarebbe il primo caso di salmonella in Italia la diagnosi fatta a un bambino di 12 anni a Ravenna, che si è sentito male dopo aver mangiato un ovetto Kinder. La notizia è stata riportata dal Corriere della Romagna. I genitori del 12enne hanno provveduto immediatamente a sporgere denuncia e i carabinieri del Nas hanno sequestrato la cioccolata, informando la Procura che sulla vicenda aprirà un’indagine.

Bambino mangia ovetto Kinder e gli diagnosticano salmonella a Ravenna

L’ovetto Kinder mangiato, per ora va specificato che non ci sono conferme sulla contaminazione, era stato acquistato dai genitori del bambino un paio di settimane fa in una confezione da tre al supermercato. Un altro l’ha mangiato la sorella del bambino che ha presentato alcuni sintomi, ma non l’è stata diagnosticata la salmonella. Il bambino ha accusato forti dolori addominali, vomito, diarrea e febbre alta. Portato all’ospedale di Ravenna, dove è stato ricoverato alcuni giorni, gli è stata diagnosticata la salmonella. Questo accadeva la settimana scorsa.

Se dovesse essere confermata la correlazione tra la salmonella contratta dal bambino e l’ovetto Kinder si tratterebbe del primo caso in Italia, dopo alcuni verificatisi in Gran Bretagna e Nord Europa che hanno portato al ritiro di alcuni prodotti Kinder dal mercato. Anche l’azienda attende l’esito degli esami disposti dai carabinieri del Nas sull’ovetto rimasto nella confezione acquistata dalla famiglia del 12enne. “Non abbiamo ulteriori commenti, se non che restiamo in attesa degli accertamenti delle autorità competenti”, questa la risposta della Ferrero divulgata dall’ufficio stampa.