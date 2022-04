0 Facebook Pranzo di Pasqua finisce nel sangue nel Casertano, lite a tavola: uomo di 47 anni ucciso da un amico Cronaca 18 Aprile 2022 10:58 Di redazione 1'

Festeggiamenti di Pasqua finiti nel sangue a Pastorano, comune in provincia di Caserta. Un uomo è stato ucciso da un amico a coltellate nella tarda serata. I due festeggiavano la Pasqua in una roulotte, festeggiamenti che si sono protratti fino a tarda serata, quando la situazione è improvvisamente degenerata.

Omicidio di Pasqua in periferia di Pastorano

I due amici, presumibilmente in stato d’ebrezza, hanno iniziato a litigare. Dalle parole si è passati alla violenza, finché uno dei due non ha preso un coltello colpendo più volte l’altro al petto. Poi gli ha dato un colpo in testa con una padella. La vittima, uomo di 47 anni di origini ucraine, è deceduta sul colpo mentre l’assassino, anche lui ucraino, si è dato alla fuga.

I carabinieri della compagnia di Capua sono riusciti a intercettarlo non lontano dal luogo del delitto e l’hanno fermato con l’accusa di omicidio. Sulla salma della vittima è stata disposta l’autopsia.