Diversi casi di salmonella registrati nel Regno Unito sono stati collegati alle uova di cioccolato Kinder, nello specifico gli ovetti. A intervenire è stata la Food Sandards Agency (Fsa), agenzia che si occupa della sicurezza alimentare della Nazione, che ha sconsigliato di mangiare la versione mini delle uova in confezione singola e in pacchi da tre con data di scadenza tra l’11 luglio e il 7 ottobre 2022.

Casi di salmonella collegati a ovetti Kinder in Irlanda e Inghilterra: ritirato lotto

La Ferrero ha provveduto a ritirare dal mercato alcuni lotti di ovetti Kinder in Inghilterra e Irlanda per “un potenziale collegamento con casi di salmonella”. Successivamente ha affermato che dopo alcuni controlli effettuati nessuno dei prodotti Kinder in vendita è risultato positivo alla salmonella: “Prendiamo estremamente sul serio le questioni della sicurezza alimentare e ci scusiamo sinceramente per questa questione”, questo il comunicato dell’azienda di dolciumi. I 63 casi di salmonella sono stati riscontrati perlopiù in bambini di età inferiore di 5 anni, ma per fortuna non vi è stato alcun decesso. Secondo la Bbc casi di salmonella sono stati registrati anche in altre parti d’Europa tra cui Irlanda, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi. La

Le uova che fanno parte del lotto richiamato erano state tutte fabbricate nello stesso stabilimento in Belgio, e per l’agenzia della sicurezza alimentare non ci sarebbero altri prodotti Kinder ‘sospetti’. Intanto la Fsa, attraverso la responsabile degli incidenti, Tina Potter, ha lanciato un appello alle famiglie: “È davvero importante che i consumatori seguano questo consiglio. Sappiamo che questi particolari prodotti sono apprezzati dai bambini piccoli, soprattutto con l’avvicinarsi di Pasqua, quindi invitiamo i genitori e i tutori dei bambini a verificare se eventuali prodotti già presenti nelle loro case sono interessati da questo richiamo”.