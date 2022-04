0 Facebook Nina Sodano e l’addio a Catherine Spaak, il dolore dell’attrice di Un Posto al Sole Spettacolo 18 Aprile 2022 13:46 Di redazione 2'

La scomparsa di Catherine Spaak è una grande perdita per il mondo dello spettacolo italiano. L’attrice, deceduta all’età di 77 anni, aveva lavorato anche a Un Posto al Sole. Il pubblico napoletano, così come i colleghi della soap opera, ricorderanno per sempre la sua classe ed eleganza.

Nina Sodano ricorda Catherine Spaak

A volerle dire addio con poche parole commosse è stata Nina Soldano, che ha condiviso una loro immagine insieme sul set e il messaggio: “Quante risate insieme sul set di Un posto al sole. Ciao dolcissima Catherine”. Il post dell’attrice di Un Posto al Sole ha ricevuto molti like e commenti, tanti i followers che hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la scomparsa dell’attrice.

A ricordare la bella Spaak è stata anche Barbara D’Urso con un post su Instagram: “”Donna straordinaria, attrice ineguagliabile… L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità… Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre”. Ma sono tanti altri i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno espresso il loro dolore dinanzi alla dipartita dell’attrice.

Il post di Nina Soldano