0 Facebook Mara Venier a ruota libera, prima le parole sulla Marcuzzi poi la frecciata a Giletti: “Forse se l’è dimenticato” Spettacolo 18 Aprile 2022 20:10 Di Piero De Cindio 2'

Mara Venier si è confessata in una lunga intervista a Il Messaggero. La conduttrice di Domenica In, che sarà al timone del programma anche per l’edizione 2022/2023, ha parlato dei suoi progetti e del futuro.

Mara Venier e la dichiarazione su Alessia Marcuzzi

“Faccio un’altra Domenica In, che è faticosissima, e poi altro: ho tante offerte, magari qualcosa con Maria De Filippi e Mara Maionchi”, queste le parole della Venier che dunque ha le idee ben chiare sul suo futuro. Sa anche a chi lascerebbe la conduzione di Domenica In, all’amica Alessia Marcuzzi anche se per ora non ha nessuna intenzione di abbandonare il timone del programma della domenica: “Lei sarebbe perfetta. L’ho vista l’altra sera. Ci siamo bevute una bottiglia di champagne insieme. È in grande forma“.

Le parole di Mara Venier su Massimo Giletti

Zia Mara ha poi colto l’occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpa, nello specifico su Massimo Giletti, suo vecchio amico che ha ricordato aver messo lei alla conduzione de L’Arena quando era ancora programma Rai. Quando l’è stato domandato se secondo lei il conduttore di Non è l’Arena tornerà alla Rai, ha risposto: “Esatto. Forse lui l’ha dimenticato, ma quel posto gliel’ho lasciato io perché l’idea di partenza – di Marco Luci e Cesare Lanza – era di farlo condurre a noi due. Comunque non lo so, non lo sento da tanto”. Il non lo sento da tanto lascerebbe pensare che la Venier sia rimasta con l’amaro in bocca per quanto accaduto tra lei e il collega.