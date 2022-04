0 Facebook Il dramma di Mara Venier: “Non ho più la forza per condurre Domenica In” Spettacolo 16 Aprile 2022 19:40 Di redazione 1'

Mara Venier non ne può più, la sua salute si sta deteriorando e ora non riuscirà più a condurre Domenica In. La storica presentatrice

si è mostrata su Instagram stamattina quasi afona. Solo un filo di voce per dire ai fan che voleva augurare una serena Pasqua.

Un augurio non solo in diretta a Rai Uno aDomenica In, ma anche sui social direttamente ai suoi follower. La conduttrice è senza voce e forse è a rischio la puntata della Pasqua di DomenicaIn.

La presentatrice ha già passato e superato altri problemi simili come il piede rotto e l’intervento ai denti finito molto male. Ce la farà questa volta a superare questo ennesimo problema? “Sono completamente senza voce. Speriamo che domani la voce torni, non so come farò a fare Domenica In. Questo è il massimo della mia voce oggi, va beh speriamo bene”.