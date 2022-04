0 Facebook Napoli, rissa in strada tra tre uomini: uno si scaglia contro gli agenti della Mobile intervenuti Cronaca 18 Aprile 2022 19:54 Di redazione 1'

Folle rissa a Napoli nella serata di Pasqua. Un uomo è stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza a un pubblico ufficiale nonché denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione e inottemperanza al divieto cui e’ sottoposto.

Scappa dopo una rissa, fermato dagli agenti si scaglia contro di loro: arrestato

Dopo una rissa, ha aggredito anche gli agenti intervenuti a riportare la calma. Nella serata di Pasqua due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenute in corso Arnaldo Lucci per una segnalazione della centrale operativa e hanno trovato tre uomini che si stavano prendendo a calci e pugni. I tre si sono allora allontanati in fretta in diverse direzioni, ma i poliziotti sono riusciti a fermarne uno.

L’uomo pero’ ha iniziato una colluttazione e danneggiando un’auto di servizio. Bloccato e perquisito, e’ stato trovato in possesso di un coltello con la lama lunga 5 centimetri. B.A., 34 anni, casertano, destinatario tra l’altro di una misura del divieto di ritorno nel Comune di Napoli, e’ stato arrestato.