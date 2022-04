0 Facebook Massimo Giletti a Odessa, paura in diretta per il conduttore: “Bombardano qui, non andiamo via” Spettacolo 4 Aprile 2022 11:20 Di redazione 2'

Massimo Giletti è tornato in Ucraina. Il conduttore di Non è l’Arena, che già aveva fatto un collegamento dal Paese due settimane fa – scatenando anche diverse polemiche – è tornato nei panni dell’inviato di guerra. Così la puntata del programma di La 7 si è svolta con lui in collegamento e Tommaso Cerno che gestiva gli interventi in studio.

Paura per Giletti in diretta da Odessa

Nel corso della puntata sono stati mostrati diversi servizi fatti da Giletti, in uno era nelle trincee russe. Poi nel corso dei collegamenti in diretta ci sono state diverse interruzioni a causa di alcuni bombardamenti. Il conduttore ha più volte ripetuto di aver sentito esplosioni molto vicine: “Ci dicono che ci sono state esplosioni molto vicine a noi, nella zona del porto di Odessa, a circa 700 metri in linea d’area da dove siamo. Ci sono le sirene, noi abbiamo sentito i vetri tremare“. E ancora: “Quello che vi possiamo dire è che i botti si sono sentiti molto forti anche in questo posto dove, grazie alla Croce Rossa. Lo dico perché a differenza di quanto scritto da qualcuno con molta ironia non siamo al Grand Hotel“.

Il collegamento di Giletti con lo studio è stato interrotto più volte, in un secondo momento si comprende che qualcuno dietre le telecamere abbia detto al conduttore di Non è l’Arena di allontanarsi da lì, ma lui ha risposto: “Le guardie dietro le telecamere mi dicono che devo smettere, ma noi stiamo qui e continuiamo“. Giletti, dunque, ha provato a mantenere il collegamento.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Non è mancato il commento di Selvaggia Lucarelli che due settimane fa aveva attaccato Giletti per averci regalato ‘un giornalismo da fiction’. Questa volta ha ironizzato sulla risposta che il conduttore di Non è l’Arena ha dato alla sicurezza ucraina che gli aveva detto di allontanarsi: “Comunque, nella tragedia, ringraziamo Massimo Giletti che “DON’T WORRY BE HAPPY” alla sicurezza ucraina”, questo il commento della Lucarelli.

Il video di Massimo Giletti durante i bombardamenti a Odessa

Il post di Selvaggia Lucarelli