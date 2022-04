0 Facebook Belen in vacanza con Stefano, Santiago e Luna Marì: Antonino come sta? Rispondono gli amici Spettacolo 18 Aprile 2022 20:50 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha trascorso le vacanze di Pasqua con Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì. La show girl e il bel napoletano hanno staccato da tutto e tutti e sono andati sull’isola di Albarella, dove la bella argentina aveva trascorso le vacanze estive con Antonino Spinalbese dopo la nascita della loro bambina Antonino Spinalbese.

Belen con Stefano e i figli per Pasqua e Antonino?

L’isola è molto amata da Belen che ha scelto di tornarci con Stefano e i suoi due bambini. In tanti si domandano come stia Antonino Spinalbese? A rispondere sono gli amici in alcune storie Instagram dove l’hanno ripreso divertirsi a una festa in una villa in giardino. In una delle didascalie, condivisa poi dal giovane hair stylist nelle sue storie, “più sereno che mai”.

Lo stesso Antonino aveva pubblicato un post in cui si riprendeva sorridente all’aria aperta con il commento: “Pasqua con chi vuoi”. Insomma come padre single si è goduto qualche giorno di divertimento con gli amici, staccando dal gossip e dalla routine cittadina. Stando alle sue pubblicazioni sembra che stia piuttosto sereno, anche se in una recente intervista aveva parlato dei suoi problemi di salute.