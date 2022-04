0 Facebook Belen torna all’isola di Albarella con Stefano: “Lì era stata alla nascita di Luna con Antonino” Spettacolo 16 Aprile 2022 19:06 Di redazione 1'

L’isola di Albarella è rimasta nel cuore di Belen Rodriguez, questo non è in dubbio. Lo scorso luglio si rifugiò in una villa sull’isoletta tra la laguna del delta del Po e il mare Adriatico insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese.

L’argentina insieme alla famiglia fitta una villa extra lusso di proprietà di Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, su un’isola davvero esclusiva. Un luogo di pace e serenità, conta all’incirca 150 abitanti dove molti vip amano rifugiarsi lontani da occhi indiscreti. Questa volta l’argentina, rimasta colpita dal luogo, ci è tornata per le vacanze di Pasqua.

Con lei il compagno attuale, ovvero l’ex marito Stefano De Martino, e il figlio Santiago. Dalle stories ancora non è chiaro se con loro ci sia anche la piccola Luna Marì oppure se stia con papà Antonino.