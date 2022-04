0 Facebook Il dramma di Antonino Spinalbese: “Ho il pancreas di un anziano, respiro solo grazie a Luna Marì” Spettacolo 15 Aprile 2022 14:46 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese, ospite a Storie Italiane da Eleonora Daniele, ha raccontato la sua malattia e il dramma che sta vivendo. Conosciuto da tutti come il compagno (x) di Belen Rodriguez, il 27enne si è fatto conoscere per come è davvero, lontano dal mondo del gossip. Nello specifico Antonino ha una malattia al pancreas autoimmune. Tutto è iniziato con dolori all’intestino e poi i controlli che hanno condotto alla diagnosi.

Spinalbese ne ha parlato in maniera esaustiva per la prima volta in diretta tv: “Ho il pancreas di un anziano. Le malattie autoimmuni spesso vengono scaturite da se stessi. Ora mi sto curando. All’inizio facevo solo flebo perché non doveva passare nulla per il pancreas. Ho una malattia rara, ma oggi riesco a vivere normalmente”.

Il dramma di Antonino Spinalbese, il papà di Luna Marì

Non poteva non essere presente nel suo racconto la figlia Luna Marì, nata lo scorso luglio dalla storia d’amore con la showgirl argentina: “E’ una topolina tanto bella. Io continuo a respirare grazie a lei. Mi sento davvero molte volte in un film se dovessi vederlo tutto in velocità e sapessi la fine sono sicuro che sarebbe meraviglioso. La cosa migliore che abbia mai fatto. Le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei. Sono tanto felice. Mi sta facendo capire che la mia felicità, il mio stare bene, il mio essere sereno è dipeso da lei. vivo la vita con una felicità e una gioia e cerco di condividerlo con gli altri. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale”.

La conduttrice mostra immagini della vita di Antonino insieme alla bambina e scappano le lacrime: “Non piangevo dalla morte di mio padre e cerco di portare i valori della mia famiglia ancora oggi. Avevo 17 anni e mi sono ritrovato a prendere il suo posto in una famiglia di tre donne e adesso con mia figlia è veramente facile. Ho sempre saputo che sarebbe stata una femmina perché in una famiglia di sole donne non poteva non arrivare una femmina. Sta crescendo tanto e ogni volta che la vedo lei impara qualcosa e io resto sempre scioccato”.