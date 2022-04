0 Facebook Il Napoli pareggia 1 a 1 con la Roma al Maradona e saluta la corsa allo scudetto Calcio Napoli 18 Aprile 2022 21:12 Di redazione 1'

Pasquetta amara per la squadra di Spalletti che non ha conquistato al Diego Armando Maradona tre punti fondamentali per la corsa allo scudetto, corsa che in questa giornata di festa, dunque, saluta.

Il Napoli pareggia con la Roma al Diego Armando Maradona

La squadra azzurra si deve accontentare di un pareggio. Il match tra Napoli e Roma è finito con un 1-1. E così nella 33ma giornata di serie A gli azzurri vedono sfumare il sogno scudetto.

Eppure il match era partito con il vantaggio dei partenopei con Insigne su rigore all’11esimo. Ma El Shaarawy al 91′ ha segnato la rete del pareggio. Il Napoli si sgancia così dalla corsa per lo scudetto, ora indietro di due lunghezze dall’Inter e di quattro dal Milan capolista mentre la Roma consolida il quinto posto portandosi a 58 punti.