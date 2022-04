0 Facebook Matrimonio d’eccezione al Castello delle Cerimonie: donna Imma omaggia Mario Merola Spettacolo 15 Aprile 2022 16:28 Di redazione 2'

Un omaggio a Mario Merola è il gesto che donna Imma ha deciso di fare per quello che, al Castello delle Cerimonie, sarà un matrimonio speciale: si sposa il figlio del re della sceneggiata napoletana.

Donna Imma omaggia Mario Merola

Pochi giorni fa, in occasione del grande evento, donna Imma ha deciso di rifarsi il look. Come riporta Casertanews, la regina della Sonrisa si è recata presso l‘atelier Antea per incontrare Michele De Prete, che da tempo si occupa dell’immagine della figlia di Antonio Polese, il Boss delle Cerimonie scomparso anni fa. Non dimentichiamo che don Antonio, in vita ha conosciuto molti personaggi famosi, tra cui Maradona, Sofia Loren e lo stesso Mario Merola.

A maggio, presso il Castello, ci sarà il matrimonio del figlio di Merola e la Polese sarà la testimone. Un abito esclusivo per donna Imma, unico al mondo e in linea ai trend di stagione. Insomma qualcosa che riprenderà il suo stile, rivisitandolo in versione più glamour e attuale. L’incontro tra lo stilista e donna Imma è stato ripreso dalle telecamere di Real Time Discovery+ per cui molto probabilmente andrà in onda con il Castello delle Cerimonie.