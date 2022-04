0 Facebook Svizzera, troppa enfasi nell’autoerotismo: 20enne finisce in terapia intensiva Cronaca 15 Aprile 2022 16:12 Di redazione 1'

Masturbazione con troppa enfasi. Un ventenne svizzero è stato ricoverato in terapia intensiva per via di uno pneumomediastino spontaneo: banalmente, una fuoriuscita di aria dai polmoni che va a diffondersi nella cavità toracica. Il giovane, dopo aver ricevuto le cure intensive è stato trasportato in reparto ordinario per poi essere dimesso in buone condizioni.

Autoerotismo con troppa enfasi, la causa del pneumomediastino

A scatenare lo pneumomediastino spontaneo – spiegano gli esperti – è di solito un’intensa attività fisica, vomito eccessivo o frequenti colpi di tosse. Quello secondario viene invece provocato da traumi all’esofago, trachea o interventi chirurgici. Quello relativo al ragazzo svizzero è il primo caso noto in letteratura scientifica da poter associare alla masturbazione

Il 20enne aveva forte dolore al petto

Il caso del 20enne svizzero è stato raccontato da due medici: Nikola Rajic e Christian Schandl del Centro di Terapia Intensiva dell’Ospedale Cantonale di Winterthur. Il ragazzo è arrivato in clinica con un forte dolore al petto, senza respiro, enfisema sottocutaneo – presenza del gas sottopelle – e diversi scricchioli dal collo alle braccia provenienti proprio dalla presenza del gas sotto la cute.