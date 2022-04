0 Facebook La Sanità piange Raffaele Marasco: “Senza parole, ciao Lellù” Cronaca 15 Aprile 2022 16:40 Di redazione 1'

Una brutta notizia ha sconvolto il quartiere della Sanità in questo venerdì Santo, una scomparsa che è un grande dolore per l’intera comunità. E’ morto Raffaele Marasco, conosciuto da tutti come Lellù.

Dolore alla Sanità per la morte di Raffaele Marasco

La notizia della morte di Raffaele Marasco è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano l’uomo. Non si conoscono le cause del decesso, ma in tanti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio dinanzi a una dipartita sicuramente prematura.

“Seriamente siamo senza parole e ci stringiamo attorno alla famiglia. RIP Lellù”, “No vabbè mi dispiace tanto un ragazzo del quartiere nn conoscevo di persona Ma nn e giusto bravo ragazzo perché Gesù accade questo sempre ai più buoni: rip in pace gli angeli ti accolgano che dolore per la tua famiglia non è giusto r.i.p in pace Lello condoglianze alla famiglia”, queste e tante altre parole in ricordo di Lellù.