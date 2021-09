0 Facebook Le nuove puntate del Castello delle Cerimonie in tv, l’annuncio di donna Imma Polese Spettacolo 3 Settembre 2021 12:20 Di redazione 1'

La nuova stagione del Castello delle Cerimonie arriva su Real Time. La notizia che tutti i fan del programma aspettavano, le feste più ‘eccentriche’ tornano in tv. Dopo uno stop, dovuto anche alla pandemia che ha impedito l’organizzazione di eventi, arrivano i tanto attesi episodi inediti.

Quando va in onda il Castello delle Cerimonie

Ad annunciarlo sono stati donna Imma Polese e il marito, Matteo Giordano. La coppia di coniugi, attraverso diverse storie su Instagram, ha comunicato ai fan l’appuntamento di questa sera, venerdì 3 settembre, alle ore 23.10, su Real Time: “Oggi è stata una giornata particolarmente impegnativa, ma vogliamo ricordarvi che su Real Time ci saranno le nuove puntate del Castello delle Cerimonie (…)”.

Donna Imma e il marito hanno spiegato prima di aver avuto una giornata molto impegnativa, la Sonrisa negli ultimi mesi è stata location di una moltitudine di feste e cerimonie, organizzate come sempre per soddisfare i desideri, anche quelli più bislacchi, dei festeggiati. Ne vedremo sicuramente delle belle nei nuovi episodi del Castello delle Cerimonie, non ci resta che sintonizzarci e ‘goderci lo spettacolo’.