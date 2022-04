0 Facebook Funerali Giovanni Guarino, sabato la cerimonia celebrata dall’arcivescovo Domenico Battaglia Cronaca 15 Aprile 2022 11:24 Di redazione 2'

Si svolgeranno domani – sabato 16 aprile, alle 15.30 – i funerali di Giovanni Guarino, il giovane di 18 anni ucciso domenica scorsa nel corso di una rissa in un luna park a Torre del Greco. La cerimonia sarà celebrata dall’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, presso la basilica di Santa Croce del comune vesuviano.

I funerali di Giovanni Guarino celebrati da Battaglia

I funerali si svolgeranno nella chiesa all’esterno della quale Giovanni soleva radunarsi con i suoi amici. Il ‘gigante buono’, ricordano tutti così il ragazzo strappato alla vita così selvaggiamente, che il prossimo maggio avrebbe compiuto 19 anni. Battaglia avrebbe dato la sua disponibilità al parroco don Giosuè Lombardo. Nel pomeriggio di questo venerdì sarà ultimato l’esame autoptico presso l’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia, poi la salma sarà restituita alla famiglia.

Le esequie sono state prese in carica dalla ditta funebre Longobardi che si è offerta gratuitamente di organizzare i funerali. C’è tanto dolore e sgomento a Torre del Greco, dove i cittadini non riescono a credere a quanto sia accaduto. Intanto i due minorenni fermati per l’omicidio di Giovanni Guarino hanno negato, attraverso i legali, il loro coinvolgimento. In stato di fermo presso l’istituto penitenziario minorile dei Colli Aminei, Napoli, hanno raccontato di essere stati vittima di una rapina e di non essere usciti armati.