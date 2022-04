0 Facebook Casoria, il video dell’anziana rapinata nel palazzo: è caccia aperta ai due uomini Il video dell'accaduto è stato pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli Cronaca 15 Aprile 2022 11:43 Di Carmine Ubertone 2'

Lascia senza parole quanto accaduto a Casoria, nel Napoletano. Una donna anziana – come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza – è stata accerchiata, strattonata e poi spintonata da due rapinatori nell’androne di un palazzo. Il video dell’accaduto è stato pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

La scena dell’accaduto: entrano, la osservano e poi scatta la violenza

La drammatica scena vede la donna aprire la il portone del palazzo in via Kennedy e avvicinarsi alla cassetta della posta. Due malviventi, con tanto di volto coperto da delle mascherine si addentrano nello stabile, si guardano in giro, capiscono di poter agire e iniziano a scaraventarsi contro la signora. I due uomini provano a prenderle la borsa e la fede nuziale, lei fa resistenza con tutte le forze, ma alla fine è costretta a cedere. La donna, stremata dalla colluttazione, si accascia ai piedi del palazzo, viene soccorsa da un condomino . Le forze dell’ordine si sono subito messe a lavoro per trovare i due rapinatori.

Le parole del consigliere Borrelli

Dura reazione sui social del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per quanto accaduto a Casoria: “Il crimine e la violenza stanno prendendo la meglio, i delinquenti diventano sempre più sfrontati e sfacciati“. Il politico aggiunge: “Non temono neanche di agire in pieno giorno. Le cose vanno cambite e il Prefetto e il Questore devono intervenire per arginare questa ondata di criminalità”

IL VIDEO DELLA RAPINA