Giovanni Guarino ucciso a 19 anni, la disperazione della madre: "Voglio riabbracciarlo un'ultima volta" Cronaca 13 Aprile 2022

Non si danno pace i genitori di Giovanni Guarino, il giovane di 19 anni ucciso domenica sera in un luna park in via Leopardi, a Torre del Greco. Del resto come potrebbero farlo, il figlio è stato ammazzato in una lite con una pugnalata al cuore, l’avevano salutato come facevano quando usciva con la sua comitiva e non l’hanno più visto tornare.

Le parole dei genitori di Giovanni Guarino

Madre e padre fissano il vuoto nel loro appartamento in via Falanga, il padre di Giovanni, secondo quanto riportato da Metropolis Web, continua a ripetere che il figlio è stato ucciso praticamente pochi minuti dopo essere uscito di casa: “E’ sceso di casa alle 22.10 e alle 22.25 era morto”. La madre, invece, vuole rivedere il suo ragazzo, vuole abbracciarlo: “Voglio rivederlo un’ultima volta mio figlio, fatemi riabbracciare Giovanni“.

Per l’omicidio di Giovanni Guarino sono stati fermati due ragazzi di 15 anni, sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e grazie alle testimonianze di chi era presente. Sembrerebbe che Giovanni fosse intervenuto per difendere l’amico che era stato preso di mira da alcuni ragazzini, in poco tempo è scoppiata la furia e il 19enne è stato colpito con sette coltellate, di cui una mortale al cuore. A Torre Del Greco c’è sgomento per quanto accaduto, tutti piangono Giovanni, un ragazzo buono e tranquillo.

I funerali di Giovanni Guarino

Non si conosce ancora la data dei funerali di Giovanni Guarino, prima dovrà essere effettuata l’autopsia sulla salma. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe essere nominato il medico legale che effettuerà l’esame.