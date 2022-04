0 Facebook Chiude momentaneamente Castel dell’Ovo per motivi di sicurezza: “Cadono pietre dalla facciata” Cronaca 14 Aprile 2022 12:42 Di Carmine Ubertone 2'

Il Castel dell’Ovo, uno dei principali simboli della città di Napoli, costretto momentaneamente a chiudere per motivi di sicurezza. Ad annunciarlo è lo stesso Comune del capoluogo partenopeo. Cadono continuamente delle pietre, al momento sono risultate inutili le operazioni di messa in sicurezza. All’interno dell’edificio storico si potrà entrare solo per motivi di servizio.

Chiuso momentaneamente Castel Dell’Ovo, il motivo

Il Castel dell’Ovo costretto a chiudere fino all’esecuzione della messa in sicurezza. E’ stata firmata ieri la Disposizione dirigenziale numero 13 da parte del dirigente del Servizio Cultura di Palazzo San Giacomo. La scelta di bloccare l’ingresso ad uno dei principali simboli di Napoli è arrivata dopo la relazione del Servizio Tecnico Patrimonio del 12 aprile 2022 che ha comunicato: “L’inefficacia degli interventi ad oggi posti in essere per la messa in sicurezza della facciata del Castel dell’Ovo tanto da non poter escludere, anche per un periodo relativamente breve, il distacco di ulteriori cornici”

La disposizione del Comune di Napoli

Il Castello dovrà essere quindi chiuso al pubblico a tutela dell‘incolumità delle persone. Ci si potrà accedere solo per motivi di servizio. Il Comune di Napoli ha disposto che: “Sono pertanto sospese tutte le attività culturali previste, quali mostre, spettacoli, convegni, visite guidate. Sarà consentito l’accesso esclusivamente per motivi di servizio, nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza“.

