20 anni dopo l’inizio dei lavori, i napoletani, hanno finalmente potuto vedere conclusa Piazza Municipio, uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo partenopeo. L’apertura della piazza, tuttavia, ha scatenato tantissime polemiche: i cittadini non sono soddisfatti del risultato: nessuna traccia di verde, ma solo tanto cemento.

Piazza Municipio non piace ai napoletani, l’opinione dell’ex assessore all’Urbanistica

Un risultato che non entusiasma, ma anzi è oggetto di tante proteste dei napoletani. L’architetto Luigi De Falco, presidente di Italia Nostra Napoli ed ex assessore all’Urbanistica della giunta De Magistris, ai microfoni di Fanpage, ha dato la sua visione su Piazza Municipio: “E’ tardi protestare oggi. Quello che vediamo era già scritto nel progetto di Alvaro Siza, che risale all’inizio degli anni Duemila. Non è una sorpresa – spiega l’architetto – Il progetto iniziale prevedeva una piazza soltanto incorniciata da filari d’alberi, ma solo alcuni sono stati piantati“.

L’ex assessore all’Urbanistica della giunta De Magistris ha poi aggiunto: “Già da prima che diventassi assessore c’era in città una latente fobia dell’albero, che poi è cresciuta a dismisura con i primi crolli che hanno coinvolto persone, ma è stata motivata anche da una incapacità generale di manutenere la città”.

Piazza Municipio, l’idea dell’ex assessore De Falco

Luigi De Falco, ai microfoni di ‘Fanpage‘, ha poi lanciato una proposta per abbellire Piazza Municipio: “Si può ancora rimediare con l’integrazione per quanto possibile di verde, attraverso operazioni di chirurgia, laddove è possibile si apra nel solaio una vasca per piantare un albero“. L’ex assessore chiosa: “Si può immaginare una soluzione contemporanea che preveda verde e arte. Un sobrio museo a cielo aperto di scultura contemporanea“.