Napoli, proiezioni di videomapping sui monumenti: l'iniziativa della Camera di Commercio News 8 Dicembre 2021

Sarà un Natale all’insegna dell’arte quello che si vivrà quest’anno a Napoli. A partire da questo mercoledì 8 dicembre parte l’iniziativa della Camera di Commercio di Napoli di proiettare sui più importanti monumenti partenopei immagine d’arte.

Sono tre i monumenti scelti per quest’originale iniziativa: il Castel dell’Ovo, l’Albergo dei Poveri e il Maschio Angioino. L’obiettivo è valorizzare tre importanti luoghi di Napoli attraverso immagini d’arte.

“Una nuova iniziativa promossa dalla CCiAA di Napoli per rafforzare attrattori turistici: proiezioni artistiche di videomapping sulle facciate di tre monumenti storici di Napoli:

1) Palazzo Fuga (Albergo dei poveri) dall’8 all’11 dicembre dalle 18.30 alle 24.00 proiezioni “il Natale visto con gli occhi dei bambini” spettacolo ogni ora;

2) Maschio Angioino dal 23 al 26 dicembre dalle 17.00 alle 24.00 proiezioni “il sogno di Benino” spettacolo ogni ora;

3) Castel dell’Ovo dal 30 dicembre al 6 gennaio dalle 17.00 alle 24.00 proiezioni “frammenti di Napoli” spettacolo ogni ora.

spettacoli per vivere emozioni e suggestioni uniche, vi invito a non perderli a poterli ammirare dal vivo”, questo il post di Fabrizio Luongo, vicepresidente della camera di Commercio.