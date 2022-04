0 Facebook Piazza Municipio ‘sotto attacco’, la difesa del sindaco e la provocazione dell’archistar de Moura: “Le piante devono stare negli orti botanici” Piazza Municipio. Le dichiarazioni del primo cittadino Gaetano Manfredi dopo le polemiche di questi giorni e le affermazioni del progettista Cronaca 8 Aprile 2022 11:51 Di redazione 2'

Dopo 20 anni la città ha potuto godere di Piazza Municipio, uno dei luoghi più belli e rappresentativi di Napoli da due decenni vittima di lavori e cantieri. Ma l’apertura di parte della piazza non ha soddisfatto molti napoletani

Tante le polemiche soprattutto sui social che hanno diviso l’opinione pubblica, tra chi ha apprezzato il nuovo volto della piazza e chi invece ne ha evidenziato gli aspetti negativi. Su tutti la mancanza del verde.

Questa l’osservazione del sindaco Gaetano Manfredi: “Le grandi opere di architettura dividono sempre, parliamo di un progetto fatto 20 anni fa uno dei più grandi architetti viventi e credo che per esprimere un giudizio estetico bisogna aspettare il completamento di tutti i lavori ma non dobbiamo dimenticare che la parte centrale della piazza costituisce il tetto della sottostante stazione e dunque non è possibile metterci alberi“.

“C’è un posto per ogni cosa, e le piante devono stare negli orti botanici. Quella è una piazza liberata. Le piazze sono sgombre sin dal tempo dei greci, dei romani, e sono il posto dove la gente si incontra. Le piante possono esistere come decorazione, e come tali arrivare anche dopo. Ma ciò non toglie che la definizione di piazza è questa: un luogo di incontro dove la gente può mettere i piedi, muoversi e stare“, ha dichiarato a La Repubblica Eduardo Souto de Moura.

