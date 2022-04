0 Facebook Un tifoso del Napoli scoppia in lacrime e fa commuovere Alvino: “Mi resta poco tempo, voglio vedere lo scudetto” Curiosità 14 Aprile 2022 11:27 Di Carmine Ubertone 2'

L’amore dei napoletani per il Napoli, un qualcosa di viscerale, che chi vede dall’esterno difficilmente riesce a capire. L’ennesima prova? Ieri, un tifoso è intervenuto nella trasmissione nel noto giornalista sportivo Carlo Alvino per esternare il suo pensiero riguardo la squadra azzurra: aggiungendo poi una richiesta che ha destato molta commozione.

L’intervento di un tifoso a Radio Kiss Kiss Napoli

Durante la trasmissione radiofonica e televisiva ‘Porompomperoperò‘, condotta da Carlo Alvino su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto un tifoso per dire la sua sul Napoli in piena lotta per vincere il campionato: “Carlo, io muoio per il Napoli“, poi l’uomo ha spiegato: “E’ dal 2006, quando ebbi un infarto, che sono andato in 16 anni 9 volte in sala operatoria. Un anno fa ho avuto un arresto cardiaco. Fortunatamente, il defibrillatore che mi hanno messo è andato in funzione”

Il momento di grande commozione

Il tifoso, in chiusura di chiamata, tra le lacrime, ha fatto una richiesta al collega Carlo Alvino generando così un momento di grande commozione che ha coinvolto lo stesso giornalista: “Ti chiedo una cortesia, fai sentire la mia telefonata a De Laurentiis o a qualcuno del Napoli. Non me ne posso andare senza prima vedere uno scudetto del Napoli, Il tempo non ce l’ho. Tanti auguri a tutti i tifosi e Sempre Forza Napoli!”

IL VIDEO DELLA BELLISSIMA TELEFONATA