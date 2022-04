0 Facebook Audio contro Nino D’Angelo virale sui social: “E’ una latrina”. “Messaggio di una cantante napoletana” News 14 Aprile 2022 11:06 Di redazione 2'

Un audio che parlerebbe palesemente male di Nino D’Angelo è diventato virale sui social. Da Tik Tok a Facebook, il messaggio – datato lo scorso 4 gennaio – ha ricevuto migliaia di ascolti. A pubblicarlo è anche la pagina “Teng’ o core napulitan'”, che ha aggiunto la didascalia: “Il messaggio di una cantante napoletana contro Nino D’Angelo”.

Audio contro Nino D’Angelo virale sui social

Nel messaggio audio si ascolta la voce di una donna – evidentemente napoletana – parlare con una persona e dirle: “Per un like in più su Tik Tok e qualche followers in più, perché questa è l’unica soluzione per avere un po’ di visibilità a mio parere, ti dico proprio il mio modesto parere. Qua non si è mai messo in discussione l’arte di Nino D’Angelo, sono la prima che canta le sue canzoni ma non da ora. Sono 33 anni, da quando sono nata che canto Nino D’Angelo, però tu lo sai bene, lo sai meglio di me che in quest’ambiente ci stai da molto tempo prima di me. Nino D’Angelo è un grande artista ma è anche una grande latrina, tu lo sai bene che è una grande latrina“, queste le parole. Chiaramente non c’è alcuna conferma che a parlare sia una cantante napoletana.

Non si specifica chi sia la donna che parla, ma il messaggio potrebbe essere legato alla vecchia polemica che c’è stata dopo alcune esternazioni di Nino D’Angelo sulla musica neomelodica. Su quelle dichiarazioni erano intervenute diverse artiste neomelodiche, tra cui Giusy Attanasio che scrisse alcuni post per commentare le parole di D’Angelo. Dopo quella pubblicazione ce ne furono altre in cui l’Attanasio spiegò i motivi delle sue parole e dopo qualche settimana la querelle ha trovato fine.

