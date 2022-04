0 Facebook Babysitter chiude il bambino di 4 anni nell’asciugatrice, l’orrore: “Ha aperto e poi richiuso” News 14 Aprile 2022 09:00 Di redazione 1'

Una terribile tragedia è avvenuta in un appartamento. Una babysitter ha chiuso un bambino di 4 anni nell’asciugatrice e ha fatto partire la macchina. Il piccolo ha girato con il cestello per diverso tempo.

La ragazza, 35 anni, ha chiuso il bambino nella macchina, l’ha poi riaperto per farlo respirare e chiudo di nuovo dentro. secondo quanto riferito dalla polizia locale la donna avrebbe causato al piccolino diverse ferite gravi.

Un orrore avvenuto nella conte di Lake a nord di Orlando in Florida, come raccontano le testate locali. Tragico il referto medico dell’ospedale: lividi nella parte bassa della schiena, spalle, occhi e orecchie, ferite riconducibili a quanto avvenuto. L’ufficio dello sceriffo della contea di Lake ha fatto arrestare la babysitter, rilasciata con una cauzione di 15.000 dollari. Non si conoscono le motivazioni del gesto folle.