Tragedia a Casalnuovo, viene travolto dal trattore del padre: muore bimbo di 2 anni Enorme lo sconcerto per l'accaduto: immediatamente sono partite le indagini dei carabinieri Cronaca 6 Aprile 2022

Una vera e propria tragedia si è consumata a Casalnuovo di Napoli. Un bambino di 2 anni è morto dopo esser rimasto travolto dal trattore del padre. Inutili i soccorsi, il bimbo è morto sul colpo. Enorme lo sconcerto per l’accaduto: immediatamente sono partite le indagini dei carabinieri.

Bimbo muore sotto il trattore del padre, la prima ricostruzione

Enorme sconcerto per quanto accaduto attorno alle 13:30 a via Casaera, una strada di Casalnuovo di Napoli dove è deceduto un bambino di 2 anni. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, è rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore sul quale, il padre 36enne, era a bordo, mentre stava effettuando dei lavori in un fondo agricolo adiacente alla sua abitazione. Per il bambino non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Indagini dei carabinieri in corso

Sono immediatamente partite le indagini da parte dei Carabinieri della tenenza di Casalnuovo e dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La salma del bambino è stata sequestrata e trasferita al II policlinico di Napoli per l’autopsia a disposizione dell’autorità giudiziaria.