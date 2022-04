0 Facebook Morte Piero Sonaglia, il gesto di Maria De Filippi per ricordare il suo assistente Spettacolo 6 Aprile 2022 15:14 Di redazione 2'

La morte improvvisa di Piero Sonaglia ha gettato nello sconforto tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto Mediaset. Il celebre assistente di studio, molto benvoluto da Maria De Filippi, è deceduto a causa di un infarto mentre giocava un partita a calcetto con il figlio di 25 anni.

Il malore improvviso, avvenuto al termine dell’incontro, avrebbe stroncato Piero sul colpo. Secondo quanto riportato da Canale Dieci, tv laziale, l’uomo sarebbe morto proprio sotto gli occhi del figlio. Moltissimi i messaggi di cordoglio di tutti i vip che in questi anni hanno lavorato con lui. Tra tutti c’è anche quello di Maria De Filippi che in un lungo post ha salutato l’amico e collega: “Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di essersi, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre.

Maria“.

Non manca la decisione presa per ricordare Piero. Nella prossima puntata di Uomini e Donne, come rivela l’esperto di tv Amedeo Venza, ci sarà un omaggio a Piero Sonaglia.