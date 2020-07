0 Facebook Bimbo di due anni muore dopo essere stato investito dall’auto del padre News 19 Luglio 2020 18:26 Di redazione 2'

Un bimbo di due anni e’ morto nella notte di sabato a Bari dopo essere stato investito dall’auto del padre. L’incidente e’ avvenuto nel campo nomadi del quartiere Japigia. Il piccolo – secondo una prima ricostruzione della polizia e del pm di turno, Francesco Bretone – sarebbe stato investito durante una manovra in retromarcia eseguita dal padre, che non si e’ accorto della presenza del piccolo.

Bimbo muore dopo essere stato investito dall’auto del padre

Il bambino e’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara, ma al suo arrivo le condizioni erano gia’ molto gravi. I medici hanno provato a rianimarlo, ma il piccolo non ce l’ha fatta. E’ stata comunque disposta l’autopsia, ma sembrano non esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di una fatalita’.

