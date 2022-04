0 Facebook Vergogna in aereo, si cala i pantaloni e lo fa quattro volte davanti a una passeggera: “Ho chiesto il permesso per poterlo fare prima” News 6 Aprile 2022 16:28 Di redazione 1'

Una situazione davvero assurda quella che si è verificata durante un viaggio in aereo. Un passeggero si è masturbato ben quattro volte davanti a una donna. L’uomo si è tirato giù i pantaloni e si è iniziato a toccare prima di addormentarsi.

Come riporta l’Independent, il passeggero statunitense ha messo in seria difficoltà la malcapitata su un volo della Southwest Airlines da Seattle a Phoenix. La donna, dopo aver scattato le foto, ha chiesto di cambiare posto ed è stata subito accontentata.

Dopo l’atterraggio la donna ha raccontato tutto ai funzionari dell’FBI spiegando come il passeggero, per ben 4 volte, si sia masturbato davanti a lei prima di addormentarsi. Il protagonista ha confermato di aver commesso gli atti osceni dicendo che aveva chiesto il permesso alla donna prima di farlo. L’uomo è stato arrestato per atti osceni e bandito dai voli della compagnia aerea. “La situazione è stata segnalata ai membri dell’equipaggio durante il volo e il comandante ha contattato le forze dell’ordine” ha spiegato la Southwest Airlines.