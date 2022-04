0 Facebook Schiaffo di Will Smith a Chris Rock, ecco le prime conseguenze: Netflix e Sony sospendono due film Due grandi colossi cinematografici si sono allontanati dall'attore sospendendo la lavorazione dei progetti in corso Spettacolo 4 Aprile 2022 11:58 Di redazione 2'

E’ passata una settimana precisa dal ‘famoso’ schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar. Un gesto che ha fatto il giro del mondo portando anche delle conseguenze sulla carriera del noto attore. Due grandi colossi cinematografici si sono allontanati da Smith sospendendo la lavorazione dei progetti in corso.

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: le conseguenze

7 giorni dopo, ecco le conseguenze dello schiaffo, agli Oscar, di Will Smith a Chris Rock: due colossi cinematografici internazionali hanno deciso di accantonare alcuni progetti che vedevano Smith protagonista. A riportare l’indiscrezione è’ The Hollywood Reporter‘. Il film Netflix ‘Fast and Loose‘ e l’attesissimo sequel Sony “Bad Boys 4” sono stati sospesi. Nel quarto capitolo della saga con Martin Lawrence erano state consegnate già 40 pagine di sceneggiatura a Smith, ma ora sarebbe stato tutto “calmamente accantonato“.

“Nessun progetto fin quando il nome dell’attore non verrà riabilitato”

Il famigerato episodio tra Will Smith e Chris Rock ha avuto quindi un impatto immediato sulla carriera del ‘Principe di Bel Air’: “Dubito che qualsiasi grande studio o streamer possa correre il rischio di firmare un contratto con Will Smith fino a quando il nome dell’attore non verrà riabilitato“, ha spiegato l’analista dei media Jeff Bock, secondo la CBC.