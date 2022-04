0 Facebook Guendalina Tavassi e suo fratello dopo lo sbarco sull’Isola: “Non ci stiamo capendo una mazza” Spettacolo 4 Aprile 2022 12:53 Di Carmine Ubertone 2'

Inizia a far parlare di se la coppia formata da Guendalina Tavassi e da suo fratello Edoardo: i due sono sbarcati da qualche giorno sull’Isola dei Famosi. I fan, hanno dovuto pazientare qualche puntata del reality per vedere questo tandem esplosivo in azione. Giovedì scorso, i fratelli romani sono approdati a Playa Accopiada, dove le altre coppie di naufraghi hanno spiegato loro come è strutturata la giornata in Honduras.

Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo all’Isola dei Famosi: le prime impressioni

Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sono subito diventati protagonisti in questa edizione dell’Isola dei Famosi. “Che ricordi” ha affermato la nota influencer riferendosi alla sua precedente esperienza nel reality. Il fratello, invece, sembra aver messo gli occhi su Estefania Bernal, che però sembrerebbe avere un flirt in corso con Roger Balduino.

I fratelli Tavassi e i loro primi giorni in Honduras: “Non ci stiamo capendo una mazza”

I fratelli Tavassi hanno confessato agli altri naufraghi di essere abbastanza spaesati in questi primi giorni in Honduras: “Sembra tutto surreale. Non ci stiamo capendo una mazza. Ma domani mattina ci svegliamo e siamo a Roma?“. Pochi giorni dopo il loro ingresso, la coppia, attraverso la loro simpatia, sta già regalando tante soddisfazioni ai loro fan: la convinzione generale è che il meglio deve ancora venire.