0 Facebook Will Smith si dimette dall’Academy: “Accetto tutto”. Rischia di perdere l’Oscar Spettacolo 2 Aprile 2022 09:40 Di redazione 2'

Will Smith si è dimesso dall’Academy degli Oscar. L’attore – dopo aver schiaffeggiato sul palco Chris Rock durante la serata delle statuette domenica scorsa – ha deciso di presentare le sue dimissioni. La lettera arriva in seguito alla presa di distanza che l’Academy aveva avuto rispetto al suo comportamento. Adesso il rischio è che gli sia revocato l’Oscar vinto come migliore attore.

Will Smith si dimette dall’Academy

In un comunicato Smith – che già si era scusato pubblicamente con Chris Rock – ha spiegato che accetterà: “Qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata. Ho tradito la fiducia dell’Accademia. Ho privato altri concorrenti e vincitori della possibilità di celebrare il loro straordinario lavoro. Ho il cuore spezzato“, ha scritto l’attore nella sua lettera di dimissioni in cui ha definito la sua condotta «sconvolgente, dolorosa e non scusabile”.

L’Academy già quella sera aveva condannato il gesto, poi è arrivata una presa di distanza netta. Smith ora si è dimesso ma il rischio più grosso è che gli sia levato il primo Oscar vinto come migliore attore per la sua interpretazione in “Una famiglia vincente – King Richard”.