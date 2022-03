0 Facebook Lite tra Will Smith e Chris Rock, chi è Jade Pinkett: la storia della sua battaglia contro l’alopecia Qualche anno fa, la donna raccontò per la prima volta che stava combattendo contro l'alopecia Spettacolo 28 Marzo 2022 12:03 Di Carmine Ubertone 2'

Ha destato scalpore quanto accaduto durante la diretta degli Oscar 2022: il pugno di Will Smith a Chris Rock per difendere la moglie Jade Pinkett, vittima di una battuta fuori luogo sulla sua alopecia. Ma qual è la storia di Jade Pinkett? Qualche anno fa, la donna raccontò per la prima volta, che stava combattendo contro l’alopecia.

La storia di Jade Pinkett: la battaglia contro l’alopecia

La moglie di Will Smith, Jade Pinkett, nel 2018 raccontò per la prima volta che stava combattendo contro l’alopecia, una malattia in cui il sistema immunitario distrugge le cellule staminali del bulbo pilifero: “Mi hanno fatto tante domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli“. La moglie del noto americano ha ammesso di aver imparato a convivere con questo problema: “Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa. Credo che io e l’alopecia diventeremo amici“.

Jade Pinkett e la convivenza con l’alopecia

Jade Pinkett è diventata un vero simbolo nella lotta all’alopecia: “Un giorno, improvvisamente, ho dovuto affrontare questo problema” – spiega la moglie di Will Smith – “Era un qualcosa impossibile da nascondere, così ho deciso di condividere con tutti la mia storia. Sulle zone calve posso metterci degli strass o delle coroncine. Adesso ci sorrido sopra, anche perché non ho alternative“. L’attrice ha poi raccontato: “Curare la mia chioma era uno splendido rituale di bellezza, ma cosa fai quando scopri di non averla più? Stavo in doccia e rimasi solo con una ciocca in mano. Ebbi davvero tanta paura all’inizio“.