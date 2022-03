0 Facebook Le scuse di Will Smith, le parole dell’attore per Chris: “Sono imbarazzato” News 29 Marzo 2022 11:35 Di redazione 3'

In ventiquattro ore non si è parlato praticamente d’altro, anche l’Oscar vinto come Miglior Attore è passato in secondo piano rispetto al pugno che ha sferrato durante la serata delle statuette a Chris Rock. Il ‘cazzotto’ di Will Smith è nei trend topic da un giorno intero, il gesto di violenza dell’attore ha diviso il popolo della rete, da un lato c’è chi ha recriminato la violenza dall’altro c’è chi l’ha applaudito. L’Accademy ha chiaramente condannato il pugno e si è parlato anche del rischio che venga revocato il premio a Smith. Intanto l’attore si è scusato pubblicamente con il collega con un post sui social.

Le scuse di Will Smith a Chris Rock

In un lungo post Will Smit, rivolgendosi a Chris Rock, ha scritto: “La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo da sopportare e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso“.

Smith ha cercato di far capire per quale motivo ha reagito in un modo così esagerato, se si fosse trattato di lui probabilmente quelle parole gli sarebbero scivolate addosso. Ma essendo rivolte alla moglie hanno scatenato in lui una reazione eccessivamente emotiva. Il post dell’attore ha ricevuto molti like e commenti da parte di chi ha apprezzato queste scuse pubbliche. Si spera che le parole di Will mettano fine a questa brutta parentesi degli Oscar.

