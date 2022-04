0 Facebook Malore mentre è in fila all’ufficio dell’Inps, donna si accascia al suolo e muore Cronaca 4 Aprile 2022 11:42 Di redazione 1'

Malore fatale mentre è in fila all’ufficio dell’Inps. E’ accaduto a Caserta, davanti alla sede in via Ferrarecce. Una donna, 60enne originaria di Santa Maria Capua Vetere, improvvisamente si è accasciata al suolo e ha perso i sensi.

Si sente male davanti agli uffici dell’Inps e muore

Era in fila per entrare nell’ufficio quando si è sentita poco bene. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 hanno provato a rianimare la donna, purtroppo non c’era più nulla da fare hanno potuto solo constatare il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e a raccogliere alcune testimonianze per accertare l’accaduto. La salma della donna, dopo che gli operatori sanitari hanno accertato il decesso, è stata coperta da un telo bianco. Sotto choc le persone presenti che hanno assistito al malore e alla morte della signora.